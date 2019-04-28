В России отметили важнейший нюанс в выпаде Зеленского против Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался по поводу заявления победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина, который предложил упростить выдачу гражданства украинцам.

"Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат", - написал он в социальной сети.

Пушков считает, что Зеленскому лучше задуматься о том, как изменить свою страну.

"Иначе от желающих получить российский паспорт отбоя не будет. Ему бы задуматься, почему 1,2 млн украинцев уже удрали в Польшу из «свободной» Украины, 3 млн работают в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России отреагировали на заявление победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского о том, что украинцам не нужны российские паспорта.