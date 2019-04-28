В Госдуме набросились на Зеленского за ответ Путину

В России отреагировали на заявление победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского о том, что украинцам не нужны российские паспорта.

"Зеленский не с того начал. Идеологическое президентство, построенное на демагогии о "свободах" и атаках на Россию, обречено. Ему бы задуматься, почему 1.2 млн украинцев уже удрал в Польшу из "свободной" Украины, 3 млн работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами", - написал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

В сети тут же обсудили заявление российского политика.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна реакция США на указ Путина о паспортах на Донбассе.