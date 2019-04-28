В Украине град с грозой устроили ЧП на трассе: опубликовано видео

В воскресенье, 28 апреля, в Житомирской области выпал обильный град, который заставил остановиться проезжающие по трассе авто.

Об этом "Апострофу" рассказали водители, которые попали в эпицентр непогоды в Коростенском районе.

Как сообщается, из-за обильного града видимость на дороге была существенно затруднена, из-за чего водители были вынуждены припарковать свои авто на обочине дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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Как известно, на 28 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатье и Прикарпатье. Сообщалось, что в этих областях ожидаются дожди и шквальный ветер.

Между тем погода в большинстве областей Украины останется теплой - от +20 до +26 градусов.

Вместе с тем, в западных областях ожидается похолодание до +12 ... + 18 градусов, а в Карпатах до +9 ... +14 градусов.