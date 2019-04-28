Врачи впервые в мире использовали робота, который сам добрался до сердца: фото и видео

Американские ученые впервые в истории использовали экспериментального самоходного робота во время операции на сердце.
Как говорится в статье в журнале Science Robotics, специальный роботизированный катетер самостоятельно добрался к нужному клапану в сердце свиньи.
В статье отмечается, что нужного места катетер достиг при помощи искусственного интеллекта, камеры и специальных алгоритмов.
Ученые считают, что такая разработка может ознаменовать собой начало перехода от роботизированных хирургических инструментов к настоящим операциям при участии роботов.
Известно, что данного робота проверили в ходе экспериментов на пяти свиньях. При этом троим животным делали разные операции.
"Время навигации было статистически эквивалентно для всех способов, что, на наш взгляд, впечатляет, учитывая, что робот находился в наполненном кровью бьющемся сердце и пытался достичь цели в миллиметровом масштабе на конкретном клапане", - прокомментировал исследования доктор Пьер Дюпон.
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