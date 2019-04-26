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Ученые открыли уникальное свойство камней, способное изменить жизнь человека

пятница, 26 апреля 2019, 02:28
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Группа ученых из Китая, Канады и США обнаружила возникновение электрического тока в неорганических системах при воздействии солнечных лучей, аналогичное процессу фотосинтеза.

Открытие и описание феномена было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Открытое явление протекает в различных минералах и почвах, но в отличие от обычного фотосинтеза, здесь участвуют только неорганические соединения.

Отмечается, что до недавнего времени о примерах естественного возникновения токов под действием света в неживой природе не было известно.

Исследователям удалось обнаружить эффект в системах поверхности камней в сухом и жарком климате.

Полученные вследствие фотосинтеза вещества в основном состоят из смешанных оксид-гидроксидов железа и марганца с полупроводниковыми свойствами, говорится в материале.

Пока никаких сведений о возможном влиянии обнаруженного феномена на биологические или геологические процессы нет. Однако авторы предполагают, что на камнях может происходить длительное разложение воды с выделением кислорода.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили в туманности в созвездии Лебедя ион гидрида гелия (HeH+), который образовался во Вселенной через некоторое время после Большого взрыва.

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