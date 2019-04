Ученые открыли уникальное свойство камней, способное изменить жизнь человека

Группа ученых из Китая, Канады и США обнаружила возникновение электрического тока в неорганических системах при воздействии солнечных лучей, аналогичное процессу фотосинтеза.

Открытие и описание феномена было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Открытое явление протекает в различных минералах и почвах, но в отличие от обычного фотосинтеза, здесь участвуют только неорганические соединения.

Отмечается, что до недавнего времени о примерах естественного возникновения токов под действием света в неживой природе не было известно.

Исследователям удалось обнаружить эффект в системах поверхности камней в сухом и жарком климате.

Полученные вследствие фотосинтеза вещества в основном состоят из смешанных оксид-гидроксидов железа и марганца с полупроводниковыми свойствами, говорится в материале.

Пока никаких сведений о возможном влиянии обнаруженного феномена на биологические или геологические процессы нет. Однако авторы предполагают, что на камнях может происходить длительное разложение воды с выделением кислорода.

