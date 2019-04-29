Журналистка показала неожиданные фото скандального украинского экс-судьи

Скандальный экс-судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, в отношении которого прокуратура проводит расследование о незаконном вмешательстве в деятельность судебных органов, заметили в Будапеште.

Об этом сообщила журналист Кристина Бердянских на своей странице в Facebook, где она также опубликовала фотографии Емельянова.

"В самолете со мной летел. С супругой Светланой и какой-то девочкой (может дочкой). Но только дело в том, что Емельянов и его жена официально развелись. На Светлане Емельяновой записана куча имущества и бизнеса. Журналисты-расследователи давно утверждают, что развод фиктивный и это всё фикция для правоохранительных органов, которые расследуют Емельянова. Артур Емельянов и Светлана Емельянова проходили паспортный контроль отдельно. Но в ожидании багажа семья воссоединилась. С уверенностью говорю, что у них все отлично в их разведенной семье", - написала она.

Интересно, что в конце 2018 года Емельянова также заподозрили в финансировании терроризма.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о бизнесе судьи Высшего хозсуда Емельянова.