Как живут люди в тылу боевиков ЛНР: опубликовано видео

Украинские журналисты сумели побывать во временно оккупированном печально известном поселке Металлист Луганской области – том самом, где были убиты двое журналистов российского телеканала, а позже похищена Надежда Савченко.

Репортаж о поездке в поселок был опубликован изданием "Радио Свобода".

Отмечается, что попытка освободить поселок предпринималась батальоном "Айдар" и силами Нацгвардии еще летом 2014 года, сразу после освобождения города Счастье.

Оккупационная администрация поселка примерно тогда же распорядилась назвать именами погибших здесь журналистов прокремлевских СМИ местную школу.

Местные жители выживают за счет получения украинских пенсий, для этого им приходится пересекать блокпост у Станицы Луганской, хотя освобожденный город Счастье находится в 15 км от поселка.

"Это из-за Станицу надо ходить, понимаешь. Людям по 80 лет, инвалидов таскают, люди умирают. Счастье не открывают. В Счастье же проще - и нам бы было, и другим", - жалуется местный пенсионер.

Работы в поселке также нет. Местные выживают за счет огородов, однако сажать овощи здесь также бывает проблематично – местная земля редко дает хороший урожай. Также проблемы наблюдаются с водой и светом.

Раз в несколько месяцев в Металлист прибывает гуманитарная помощь от "Красного Креста", однако в последнее время боевики стали ее блокировать.

"Обещали, что дадут в марте, в конце месяца. Так и не дали", - сообщили местные.

Мирные жители поселка в основном проявляют проукраинскую позицию, однако отмечают, что выехать не могут в силу проблем со здоровьем и страха.

"Абсолютно никак не могу отделить от Украины. Но от украинского народа, а не от тех, кто приходит к власти. А к власти разные приходят люди", - отмечают они.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр социальной политики Андрей Рева жестко высказался о людях, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса, заявив, что все проукраинские жители покинули регион, а оставшиеся лишь ожидают российских пенсий и помощи.