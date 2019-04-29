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Украинский министр сделал скандальное заявление о жителях ОРДЛО: видео и пояснение чиновника

понедельник, 29 апреля 2019, 10:58
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Министр социальной политики Андрей Рева довольно жестко высказался о людях, которые проживают на оккупированных территориях.

В ролике, который опубликовала журналист ВВС Ольга Мальчевская, Рева заявил, что все проукраинские жители оккупированной части Донбасса давно покинули регион.

"А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей.

Это не Украина так с ними себя ведет. Главное для того, чтобы эти люди не страдали должна прекратиться война. Для этого оккупанты должны убраться с территории Украины и все", - сказал министр.

После этого Рева попытался детальнее рассказать о том, что на самом деле имел ввиду.

"Хотел бы уточнить: я говорил, что мне не жаль не тех людей, которые с большими трудностями пересекают линию разграничения, в чем меня и обвиняют пропагандисты, а как раз о тех, кто этого не делает по причине боязни встретиться с украинскими правоохранителями. Это - те, кто с оружием в руках убивает наших солдат и офицеров, это те, кто активно помогал оккупантам и звал Путина, надеясь по словам Елены Степовой "жить по-богатому", а сейчас собирается получать российский паспорт в надежде на двойную пенсионную выплату, анонсированную оккупантами. Этих мне, действительно, не жаль", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские оккупанты приступили к активным действиям на территории Луганской области.

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