Мечта Гитлера сбылась: сети впечатлило фото репетиции парада к 9 мая в России

В социальных сетях активно обсуждают подготовку России к празднованию Дня победы, который россияне отмечают 9 мая.

Так, снимок с репетиции парада в Facebook опкбликовал российский и американский инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, интернет-журналист и публицист Слава Рабинович.

На опубликованном фото видно, как отряд девушек марширует в ногу.

"Как бы репетиция. Как бы парада. Как бы Победы. Как бы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как бы к 9 мая… Нет, чет я очкую…" - написал он.

В комментариях пользователи отмечают, что форма девушек похожа на фашистскую.

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