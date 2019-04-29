Пьяным море по колено: в России нетрезвая бабушка едва не убила своего внука

В Казани (Россия) произошло ЧП на оживленной трассе: пожилая женщина с ребенком в коляске решила перебежать дорогу не по зебре. В итоге, автомобиль сбил коляску с ребенком.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя видео с места ЧП.

"Пьяная бабуля с ребенком в коляске решила "перебежать" широченную магистраль (ну почти что МКАД) в Казани. Шокированные водители тормозили, сигналили и кричали женщине. Но один из автомобилистов все же не заметил ее на дороге. На скорости легковушка выбила коляску из рук горе-бабушки", - описывают обстоятельства ДТП в сообществе.

Осторожно, ненормативная лексика!

Удивительно, но ребенок чудом не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России много людей погибли в ДТП с автобусом и бензовозами.