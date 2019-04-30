Опубликованы первые фото и видео, снятые внутри самого секретного самолета США

В сети показали первые фотографии из кабины американского малозаметного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2A Spirit, который называют самым секретным самолетом ВВС США.

Снимки опубликованы на веб-сайте jeffbolton.org американского военного журналиста и продюсера Джеффа Болтона.

По данным местной прессы, Болтон стал первым человеком в истории программы малозаметных бомбардировщиков B-2A Spirit, который совершил полет со съемкой фильма на борту этого сверхсекретного самолета.

Также в сети опубликовали видеорепортаж из кабины американского стратегического бомбардировщика. На них видно, как журналист совершил полет в кресле второго пилота бомбардировщика В-2А с номером ВВС США 93-1086.

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