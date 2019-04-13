Полторак рассказал о масштабном оснащении ВСУ новым оружием: фото

Вооруженные Силы Украины в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на слова министра Степана Полторака.

"Мы ввели 120 новых образцов техники тех, которых раньше не было на вооружении ВС Украины и допустили к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники. Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили. Для нас главное - видеть конечную цель", - подчеркнул он.

По словам главы оборонного ведомства, этот год очень оптимистичен в вопросах, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

"Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты «Нептун». Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня "Вильха" и начали испытания ракетного комплекса «Ольха-М». Работаем над завершением испытания артиллерийской системы "Богдана", над разработкой и поставками в ВС Украины новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтная разведки, что значительно повышает наши возможности", - сказал Полторак.

В частности, речь идет о следующих видах вооружения:

автомобилевоз Sea Amazon (он 9 апреля прибыл в Одессу из США для вооружения украинской армии);

бомбардировщик Су-24 (его отремонтированным получили в свое распоряжение Воздушные силы Вооруженных сил Украины);

контрбатарейный радар 1Л220УК (был разработан КП "НПК "Искра", входящим в состав ГК "Укроборонпром", на государственных испытаниях превысил заданные тактико-технические характеристики);

крылатые ракеты "Нептун" (вооружение наземного базирования для поражения морских и береговых целей).

Как сообщал "Апостроф", ранее в украинский порт в сопровождении дельфинов зашли военные корабли НАТО.