Россияне "мчатся" открывать сезон: в сети показали свежее видео Керченского моста

Ситуация с туристами в аннексированном Крыму будет еще хуже, чем в прошлом году.

Тому свидетельством служит видео пустующего Керченского моста, опубликованное в Twitter-аккаунте Vitauskas.

"Видите колонны богатых российских туристов на крымском мосту? А они есть. На всех парах мчатся "делать сезон", как и мечтала звавшая Россию крымская вата. Становится окончательно ясно - 228 млрд. рублей российских пенсионеров потрачено было не зря!" – саркастически говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть пустой мост, на котором вообще нет ни автомобилей, ни пешеходов.

Как сообщалось, ранее проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.