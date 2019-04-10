Проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет

Российские проектировщики и нанятые ими инженеры из-за границы не учли особенностей дна Керченского пролива при построении моста в оккупированный Крым.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

По мнению эксперта, расчеты по постройке моста делались с устаревшими, "советскими" нормами и для грунтов другого типа.

"Я разговаривал с проектировщиком моста, который живет в Лондоне, и он на мои аргументы ничего не может ответить… Раньше были советские строительные нормы и правила, которые запрещали строить арочные мосты в сейсмических районах не на скальном основании. А там полутвердые глины, которые "дышат" и деформируются", - отметил эксперт.

Медовар привел в пример известное здание в России, которое также возведено на глинах, уточнив, что здание не испытывает постоянных нагрузок в отличие от моста, возведенного на насыщенных водой глинах, поэтому аналогия не может быть проведена.

"Мне начали рассказывать, что у них нанотехнологии, но геология - это не нанотехнология, а миллионы лет формирований пород. Да, в Санкт-Петербурге знаменитое здание, так называемая "кукуруза" (небоскреб "Лахта центр", - "Апостроф") тоже построено на глинах. Но тем глинам миллиард лет, они тверже гранита, а в Керченском проливе современные, полутвердые, водонасыщенные глины с плавунами и грязевым вулканизмом. Это разные вещи", - отметил он.

По его мнению, после запуска планируемого запуска железнодорожного сообщения с Крымом, нагрузки на мост тут же ощутимо увеличатся, что может привести к катастрофическим последствиям.

"И на этих глинах, на двух опорах, посадили колоссальные пролеты в 10 тысяч тонн. А по ним еще пойдут поезда, а это 6 тысяч тонн. Как мост себя поведет?.. Боюсь, что инженерно-геологические изыскания использовали времен 70-х годов прошлого века, когда действительно хотели строить мост", - уточнил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.

Как сообщал Апостроф, 6 апреля оккупанты ввели ограничения на Керченском мосту на проезд большегрузов в связи с большой загруженностью путепровода. Глава Ассоциации грузовых перевозок Анатолий Цуркин уточнил, что в жалобах говорится о запрете на передвижение по мосту с 1 мая и на весь летний период для грузовых, коммерческих автомобилей, общей массой свыше 12 тонн.