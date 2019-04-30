Украинскую военную разработку может закупить одна из стран НАТО: фото и видео

Украинский комплекс активной защиты (КАЗ) "Заслон-Л", может стать основой танковой защиты турецких танков.

Об этом написал на своей странице в Facebook директор департамента ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский.

КАЗ "Заслон-Л" был разработан на базе известного украинского комплекса "Заслон". Он обеспечивает круговую защиту бронированного объекта с вероятностью 0,9 от унитарных и тандемных противотанковых гранат; 0,8 - от противотанковых управляемых ракет всех типов; 0,6-0,7 - от бронебойных и кумулятивных снарядов калибра 120-125 мм (на скоростях до 1200 м/с).

Кроме того, он обеспечивает защиту от средств, атакующих с дистанции до 20 м и от нескольких противотанковых снарядов, атакующих с разных направлений.

Главной особенностью "Заслон-Л" является возможность работы в комплексе с динамической защитой, чего нет в других иностранных аналогах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина показала на выставке новейшую технику, которую используют для разведки на Донбассе.