Вальпургиева ночь 2019: история, традиции, как приворожить мужчину и что нельзя делать женщинам

Ночь с 30 апреля на 1 мая издавна известна как Вальпургиева ночь, которая полна мистики и магии.

По давним германским поверьям, в эту ночь ведьмы слетались на гору Блоксберг (Броккен) и устраивали там шабаш, пытаясь остановить приход весны. В то же время многие народы Западной Европы отмечали этот день как праздник наступления весны и неизбежной победы над злом.

Традиция отмечать эту ночь зародилась еще в дохристианские времена. За многие века она стала временем для обрядов, традиций и запретов. Ее история уходит корнями еще в язычество. Тогда эту ночь называли еще Ведьминым костром или Ночью ведьм.

Однако у славян этот праздник величался Живин день, когда люди просили у богини природы хорошего урожая и радовались приходу весны и тепла.

В христианстве западного обряда 30 апреля – день памяти святой Вальбурги Хайденхаймской (Вальпургии). Она родилась около 710 года в семье короля Западной Саксонии Ричарда. В 11 лет знатная девочка ушла в монастырь. Когда Вальпургия умерла, ее останки упокоили в нише в скале Айштадта. После этого из ее могилы проступило живительное масло. Но много лет спустя во время реставрации монастыря рабочие повредили могилу. После этого тень святой явилась к епископу.

Считается, что она может путешествовать между миром живых и потусторонним миром. Вальпургию часто изображают с псом – проводником в мир теней, и треугольным зеркалом, позволяющим видеть будущее.

Народные обычаи и традиции

У кельтских народов считалось, что в эту ночь истончается грань между миром мертвых и нашим, а на свободу выходит нечистая сила.

Многие традиции и обряды Вальпургиевой ночи связаны с огнем. Говорят, что костер в эту ночь обладает очистительной силой и защищает от злых духов. Наши предки в первую майскую ночь обязательно сжигали чучело ведьмы, а порог дома посыпали песком. Чтобы защитить жилище от злых духов, также принято зажигать свечи в доме.

По словам целителей, собранные в эту ночь травы обладают особой силой и лечебными свойствами. Поэтому опытные травники отправляются в эту ночь в лес собирать целебные растения.

Так как ночь связана с магией, раньше многие проводили обряды на избавление от неудач и гадали. В это время подходил практически любой способ гадания, к примеру – при помощи карт или зеркал.

Что Вальпургиева ночь значит для женщин

Это время особенно было важным для женщин. По поверьям, чтобы сохранить красоту, нужно на рассвете первого мая умыться утренней росой.

Также Вальпургиева ночь считается лучшим временем для наведения красоты. Потому в вечер 30 апреля девушки уделяли время своей внешности и уходу за собой.

Наши предки считали, что сны в эту ночь могут быть вещими и рассказывать о будущем. Женщины в прежние времена верили, что если утром после Вальпургиевой ночи выпить воды из колодца, то можно исполнить все самые заветные желания и избавиться от болезней.

Также в это время женщины гадали на своего суженого и пытались приворожить мужчин. Например, один из сильных приворотов делается дома перед сном в Вальпургиеву ночь, чтобы приворожить любимого. Укладываясь спать надо распустить волосы и снять с себя обереги и украшения, зашторить зеркала и уверенно в пол голоса прочитать слова:

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Ветки сирени в эту ночь под строгим запретом. Нельзя приносить в дом сирень, особенно, если в доме кто-то болеет. Говорят, что сирень дурманит больного запахом и зовет в иной мир.

В Вальпургиеву ночь считалось нежелательным носить одежду, которая стала "свидетелем" какого-либо несчастья. Такие вещи, как считалось, привлекают злых духов.

Важно следить за своим поведением и соблюдать осторожность в словах и поступках. Нельзя ссориться, раздражаться и упоминать нечистую силу вслух, чтобы не привлечь ее внимание. Говорят, что агрессия делает человека игрушкой в руках злых сил. Велика вероятность наделать глупостей и угодить в неприятности.

По материалам GMuz и УНИАН