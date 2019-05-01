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Неудачный Первомай: эксклюзивные фото праздника в центре Киева

среда, 01 мая 2019, 12:15
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В центре Киева возле Украинского дома, утром 1 мая профсоюзы провели акцию в связи с празднованием Дня труда.

Акцию посетил фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Плохая погода, похолодание и осадки ощутимо испортили акцию и празднование. Так, из анонсированного количества участников в 2 тысячи человек, на площади появилось около 200 наиболее активных участников профсоюзов.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Пришедшие участники митинга представили свои требования относительно реформ по вопросам трудовой занятости в Украине. Они потребовали от правительства утверждения стратегии реформирования охраны труда на предприятиях, увеличения количества рабочих мест по стране, а также разработки механизмов по пресечению трудовой миграции юных украинцев - стимулирования молодежи к трудоустройству в Украине вместо поиска работы за границей.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях появился забавный ролик с поздравлением россиян с 1 мая, в котором с иронией упомянули коррупцию властей и беспомощность простых граждан РФ.

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Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

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