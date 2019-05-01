​В сети появилось забавное поздравление россиян с 1 мая

Граждан России в сети с юмором поздравили с праздником труда.

Соответствующее видеопоздравление опубликовано в сообществе "Усы Пескова" в Twitter.

"Как известно, кто хорошо работает, тот хорошо зарабатывает. А вы со своими 25 тысячами в месяц хорошо зарабатываете? Нет. А значит – и работаете плохо. С такой зарплатой – это вообще не работа, а хобби. Так что наши поздравления сегодня летят к тем, кто работает по настоящему хорошо и получает соответственно. Эти люди не покладая языка и рук, всю жизнь, в три смены, не зная усталости и выходных, во благо страны дружили с Владимиром Владимировичем", - такого рода было поздравление.

В ролике также упоминается о большем количестве выходных, с чем россиян и "поздравили".

Хотя, конечно, вы этого не заслужили, мы тут в Кремле дарим вам кучу выходных. С чем вас и поздравляем. Ну и ролик как раз об этом pic.twitter.com/9nIAkrLCtg — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное видео, в котором с сарказмом рассказывается о "неблагодарных" россиянах, которые жалуются на жизнь в стране.