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​В сети появилось забавное поздравление россиян с 1 мая

среда, 01 мая 2019, 10:11
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Граждан России в сети с юмором поздравили с праздником труда.

Соответствующее видеопоздравление опубликовано в сообществе "Усы Пескова" в Twitter.

"Как известно, кто хорошо работает, тот хорошо зарабатывает. А вы со своими 25 тысячами в месяц хорошо зарабатываете? Нет. А значит – и работаете плохо. С такой зарплатой – это вообще не работа, а хобби. Так что наши поздравления сегодня летят к тем, кто работает по настоящему хорошо и получает соответственно. Эти люди не покладая языка и рук, всю жизнь, в три смены, не зная усталости и выходных, во благо страны дружили с Владимиром Владимировичем", - такого рода было поздравление.

В ролике также упоминается о большем количестве выходных, с чем россиян и "поздравили".

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное видео, в котором с сарказмом рассказывается о "неблагодарных" россиянах, которые жалуются на жизнь в стране.

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10:11
​В сети появилось забавное поздравление россиян с 1 мая
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