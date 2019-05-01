Стало известно о свадьбе в Италии сына Авакова: фото виллы

На острове Комо в Италии проходит свадьба сына главы МВД Украины Арсена Авакова, Александра.

Об сообщил со ссылкой на свои источники скандальный блогер, известный своей антиукраинской позицией, Анатолий Шарий.

Так, по данным источников, всем гостям свадьбы запретили приходить с камерами и делать фотографии.

Мероприятие проходит на вилле Эрба в городе Черноббьо. В 2004 году здесь же проходили съемки фильма «Двенадцать друзей Оушена», а американская певица Гвен Стефани снимала там свой клип на песню Cool.

Сейчас виллу можно арендовать для проведения свадебных церемоний. Ориентировочная стоимость аренды на 7 часов – 12 000 евро.

Фотографии с сайта виллы:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский актер, звезда сериалов "Сердце матери" и "Папа Дэн" Алексей Нагрудный тайно женился на кастинг-директоре Светлане Горошковой.