Ветеран АТО рассказал, как офицеры Путина "сдали" сотню украинских бойцов боевикам ДНР

Российские военные, которые воюют на Донбассе, даже не пытаются выдавать себя за местных так называемых ополченцев.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал координатор проекта "Благодаря тебе", бывший боец батальона "Донбасс" Артем Хорунжий.

Боец рассказал, как оказался в плену у боевиков.

"Да, у них не было шевронов, но о том, что это – регулярные российские войска, мы прекрасно знали. В первый день выхода мы, несмотря на разгром, который там происходил, сожгли несколько их танков, взяли в плен русских. Есть даже видео, где они рассказывают, откуда они, из которых подразделений. К концу второго мы уже мало что могли сделать. У нас закончилось все. А на руках было 6 десятков раненых", - отметил он.

По словам военного, в тот момент военнослужащие РФ предложили забрать раненых и передать их "Красному кресту".

"Мы же должны были выйти без оружия из остатков села Красносельское, где на тот момент находились. Нам сказали: "Вы же понимаете, если не примете эти условия – вас накроют "Ноны", которые стоят неподалеку. Жить вам останется минут 10". И мы приняли эти условия – чтобы спасти наших раненых. Их отдали, как и обещали. И многим это сохранило жизни, так как их успели отвезти в Днепр", - добавил он.

Хорунжий отметил, что он и его побратимы знали, что добровольцев в плену ожидает долгая и малоприятная смерть.

"Уже когда мы с ранеными сидели в чистом поле. Раненых забрали, посадили на КаМаЗ и увезли. А перед нами – нас оставалось 105 человек – появились "деенеровцы". Но несмотря ни на что, мы все вернулись. Нас всех обменяли. Это был один из последних крупных обменов", - сказал он.

При этом защитник Украины отметил, что боевики издевались над некоторыми бойцами ВСУ и добровольцами.

"Кто-то потерял там здоровье и вернулся домой с перебитыми костями. Кому-то повезло больше... Разное было. И допросы, и имитации расстрела, и запугивание, и жили мы в ужасной антисанитарии, и в пищу нам подливали керосин для вкуса... Чего только не было. Но это – в прошлом", - резюмировал он.

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