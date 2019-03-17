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Боевик на Донбассе устроил "суицидальный шик" ради места в "бригаде 200"

воскресенье, 17 марта 2019, 11:23

В оккупированном Первомайске покончил с собой боевик ЛНР, подорвав себя гранатой.

Об этом в Twitter сообщает блогер IgorGirkin, ссылаясь на данные соцсетей.

"Вчера в своей квартире по адресу: г. Первомайск, ул. Макаренко, 32/16, прервал свой скорбный жизненный путь Колесников Дмитрий Александрович, 1976 г.р. Колесников взорвал себя на кухне гранатой Ф-1 - это мейнстрим у ополченцев", - написал он.

Как отметили в соцсетях, самоподрыв гранатой - "особый суицидальный шик" среди боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото 36-летней женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе. Она была санинструктором. Ее ликвидировали под Горловкой 1 марта.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Донбасс, ЛНР

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