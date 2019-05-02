Дожди усилятся: синоптик рассказала, когда в Украине ждать новую волну непогоды

С понедельника, 6 мая в столице Украины Киеве и центральных областях страны снова ожидаются сильные осадки и похолодание.

Об этом у себя в Facebook уведомила синоптик Наталья Диденко.

При этом, согласно прогнозу синоптика, до воскресенья, 5 мая, в украинской столице будет наблюдаться сухая и теплая (практически летняя) погода, а портиться, причем основательно, она начнет с понедельника, 6 мая.

"Ориентировочно: на Проводы, в воскресенье, в Киеве дождь удержится западнее, то есть, все же надеемся в Проводное воскресенье на сухую погоду, еще будет тепло, до +20 градусов, а вот в понедельник, 6 мая, придут снова серьезные дожди и похолодание", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее Наталья Диденко сообщила, что циклон Valentinпокидает территорию Украины, однако до конца рабочей недели – 2-3 мая, все еще ожидаются осадки. На смену циклону Valentinиз скандинавских стран в Украину готовится зайти циклон Werner.