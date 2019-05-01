​Синоптик дала новый прогноз по дождям в Украине

В течение текущей недели дожди не собираются покидать Украину.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Циклон Valentin (на спутниковом фото) в четверг покинет территорию Украины. Он за эти сутки станет уже стареньким и преклонит завтра свою седую головушку к другому, молодому циклону Werner, который будет гулять вблизи Скандинавии (на карте). Иначе говоря, вольется в другую циклоническую систему. Однако его атмосферные фронты завтра будут нас еще задевать.

Соответственно, 2 мая сильные осадки в Украине прекратятся, дожди будут периодическими, небольшими, максимум умеренными", - написала метеоролог.

Температура воздуха, по словам Наталки Диденко, несколько повысится. Ожидается западный порывистый ветер. В течение дня в большинстве областей Украины будет +13+19 градусов.

В Киеве 2 мая дожди также ослабеют и прекратятся. Ближайшая ночь будет холодной, +5,+6 градусов, завтра днем потеплеет до +14 градусов, а если выглянет солнышко - и выше.

"В дальнейшем влажная погода все же будет доминировать, дожди периодически выпадать. Теплее будет на Юге и Востоке, а вот на Западе и Севере Украины уже с 5-6 мая снова похолодает", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", на выходных, 4-5 мая, в Украине будет теплая погода, но с осадками в виде дождя.