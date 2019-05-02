На колени, тварь! Воспитательница устроила публичную "казнь" детсадовцу, видео

В российском городе Краснодар в детском саду "Звездочка" агрессивная воспитательница устроила показательную "казнь" ребенку на глазах у всей группы, видеозапись издевательств попала в сеть.

В ходе инцидента женщина заставила ребенка встать на колени и "целовать землю русскую".

При этом свидетелями издевательств стали еще двое взрослых, которые никак не реагируют на наказание мальчика.

В чем именно "провинился" маленький ребенок – из видео не понятно, свидетели происшествия также относительно этого комментариев не давали. На видео слышно, как женщина сперва обвиняет ребенка в том, что он душит детей, а потом отчитывает его за то, что он не любит "русскую землю".

Один из комментаторов в сетях уточнил, что обидчицей ребенка стала не воспитательница, а заведующая детсадом, а воспитательница в его группе в это время просто наблюдала в стороне.

Позже стало известно, что женщину зовут Эмма Мильнер. Она утверждает, что мальчик, попавший ей по горячую руку – сложный ребенок. Ему пять лет и он переехал из одной из южных республик.

По результатам инцидента стало известно, что женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Казани (Россия) произошло ЧП на оживленной трассе: пожилая женщина с ребенком в коляске решила перебежать через проезжую часть. В итоге, автомобиль сбил коляску с ребенком.