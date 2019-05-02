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Умер известный архитектор, создавший герб Киева

четверг, 02 мая 2019, 00:17
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В Киеве скончался украинский скульптор, автор герба украинской столицы Борис Довгань, ему был 91 год.

Об этом рассказала писательница Татьяна Стус у себя на странице в Facebook.

Довгань родился в Киеве, учился в училище прикладных искусств, а затем закончил Киевский художественный институт. После его окончания преподавал в художественной школе им.Т.Шевченко.

С 2009 года стал почетным академиком Национальной академии искусств Украины.

Герб Киева – "Золотую ветвь каштана" Довгань создал в коллаборации с архитектором Флорианом Юрьевым в качестве одной из работ на конкурсе в 1965 году. На тот момент проект содержал обязательные для того времени коммунистические атрибуты – красный фон, серп и молот. В качестве непосредственно герба символ был утвержден спустя 4 года. Ключевой его элемент – ветка каштана, как символ возрождения Киева, используется на городской символике до сих пор.

Также из последних известных работ Довганя можно вспомнить следующие: памятник Художникам-жертвам репрессий (1996), памятник Папе Римскому Иоанну-Павлу II в посольстве Ватикана в Киеве (2002), скульптурные композиции фонтана Земля и вода в Новой Каховке, Меркурий в Белой Церкви (2000-2008).

Как сообщал "Апостроф", в начале апреля во Львове умер известный украинский фотограф Любомир Крыса.

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