В престижном киевском ВУЗе прошел конкурс красоты: пикантные фото студенток

1 мая студентки Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского приняли участие в конкурсе красоты, что стало одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях.

В сообществе высшего учебного заведения в социальной сети опубликованы десятки фотографий с мероприятия, некоторые из которых выдались довольно откровенными.

Интересно, что это не первый скандал, связанный с откровениями студенток Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Так, в начале апреля в сети появились откровенные фотографии девушек из учебного заведения. Как сообщалось, некоторые из участниц конкурса не достигли 18 лет. Тогда же были опубликованы фотографии и парней, учащихся в институте.

ак сообщал "Апостроф", в сети бурно отреагировали на видео конкурса "Мисс-Горловка-2018".