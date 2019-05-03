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Сколько украинцев уехало в Россию с 2014 года: названа точная цифра

пятница, 03 мая 2019, 14:35
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Стало известно количество граждан Украины, которые уехали в Россию с началом ее агрессии в стране.

Об этом сообщает в Telegram-канале российский журналист Алексей Венедиктов.

"Уточнил - с 1 апреля 2014 года и по 2 апреля 2019 года на территорию РФ въехало и осталось 925 548 граждан Украины с Юго-Востока (с территории, неподконтрольной Киеву). 334 тысячи за это время запросили российское гражданство", - написал он.

Также журналист отметил, что состоянием на 2 апреля на территории РФ находилось 2,3 миллиона граждан Украины (считая сезонных рабочих). Также Венедиктов уточнил, что такие цифры обнародовал МВД РФ.

Как сообщал "Апостроф", украинских беженцев с Донбасса в России перевозят из области в область, они жалуются на отсутствие денег, жилья и работы.

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