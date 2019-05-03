​В Черкасской колонии произошел бунт: опубликованы фото

28 апреля в Черкасской исправительной колонии №62 группа осужденных из 30 человек напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести, в результате один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом информирует Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.

После инцидента в учреждении введен режим особых условий, во время которого будут осуществляться дополнительные режимные мероприятия. В период введения режима особых условий свидания с заключенными временно отменены.

В учреждении проведены обыски, во время которых изъято ряд запрещенных вещей и предметов. Во время проведения указанных мероприятий специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля на границе с Румынией пограничники возобновили работу с обустройства территории, однако местные жители устроили бунт.