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На Закарпатье начался бунт против пограничников: названа причина, фото и видео

вторник, 02 апреля 2019, 18:58

Во вторник, 2 апреля, на границе с Румынией пограничники возобновили работу с обустройства территории, однако местные жители устроили бунт.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы. Но сразу после этого на место прибыла группа молодых людей - около 40 человек. Они требовали остановить работы. Отмечают, что мужчины, большинство из которых местные жители, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства.

"Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета н.п. Деловое", - говорится в сообщении.

В настоящее время пограничники работы продолжают и фиксируют действия граждан. Местные жители, демонстрируя несогласования с представителями Госпогранслужбы также перекрыли автомобильную дорогу сообщением Рахов-Мукачево.

Как сообщал "Апостроф", на границе с Польшей украинцы заблокировали три КПП.

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