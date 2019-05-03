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В Донецке к 9 мая боевики устроили парад раритетов: фото и видео

пятница, 03 мая 2019, 13:49
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В пятницу, 3 мая, боевики в Донецке устроили репетицию парада с раритетной техникой.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Донецк, 03/05/19, раритеты на репетиции парада", - написали в сети и опубликовали фото и видео техники на Донбассе.

Один из пользователей сети также прокомментировал это действо: "Место где земля остановилась".

Как сообщал "Апостроф", боевики террористических группировок ДНР и ЛНР готовились к парадам по случаю 9 мая и в прошлом году. Тогда они перемещали по оккупированным Донецку и Луганску большое количество военной техники.

Напомним, в сети ранее появились спутниковые снимки одного из складов в оккупированном Донецке, где оккупационные войска хранят свою военную технику.

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