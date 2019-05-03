В Житомире студенты устроили кровавые разборки: опубликованы фото

1 мая в одном из общежитий Житомира 18-летнего студента колледжа ударили ножом, пострадавший был госпитализирован, а нападавшего задержали на месте происшествия.

По данным пресс-службы Национальной полиции в области, молодые люди готовили еду на общей кухне, где между ними возник внезапный конфликт. Один из парней взял нож и нанес оппоненту несколько ударов.

19-летний подозреваемый родом из Пулинского района, он задержан и дает показания.

У пострадавшего диагностировали ранение брюшной полости и резаные раны спины. Он был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи нападавшему может грозить до 15 лет заключения.

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