В Киеве титушки разгромили захваченный ночью спортклуб: фото, видео и подробности

Ночью на вторник, 23 апреля в Киеве группа неизвестных лиц захватила помещение спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

Об этом сообщает издание "Левый берег".

Местные активисты рассказали, что "титушки", прибывшие на место для рейдерского захвата, " побили охрану и закрылись внутри". По их заявлениям, бандиты разобрали инвентарь спортклуба, разломали пол, чтоб соорудить баррикаду на случай возможной "осады" утром.

Активисты к утру позвонили в полицию и перекрыли дорожное движение до прибытия правоохранителей. Также ими были опубликованы видео повреждений помещения, учиненных захватчиками.

Полицейские после прибытия принялись задерживать участников обеих сторон конфликта – и рейдеров, захватывавших здание и протестующих активистов. Издание опубликовало фото массовых задержаний.

Около 12 часов стало известно, что спортклуб освобожден от "титушек", всего было задержано около 40 человек. Паблик"Киев оперативный" показал фото внутри помещения.

В 2017 году также была зафиксирована попытка захватить спортклуб на Бориспольской. Тогда на защиту спорткомплекса стали местные активисты, в ходе драки с "титушками" один человек получил ножевое ранение, еще один был ранен из травматического оружия. Защитники клуба "Восход" потребовали от властей вернуть клуб в коммунальную собственность, после чего КГГА приняла такое решение.

Как ранее сообщал "Апостроф", в конце прошлого года около 40 неизвестных в балаклавах без опознавательных знаков захватили территорию, принадлежащую ООО "ЗЗЖБК№1" (Запорожье).