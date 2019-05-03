В Луганске устроили "победобесное" взятие картонного Рейхстага: фото и реакция сети

В оккупированном Луганске прошли мероприятия по реконструкции взятия немецкого Рейхстага юными армейцами, что не могли оставить без обсуждения пользователи социальных сетей.

Так, в качестве Рейхстага выступил Дом техники в оккупированном Луганске.

На опубликованных фотографиях в сети видна как советская, так и немецкая "техника". Посмотреть на так называемую реконструкцию пришли сотни жителей оккупированного города.

В сети отмечают, что оккупационные власти "видимо соскучились по вооруженным нападениям и захватам административных зданий".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети были опубликованы новые фотографии города Первомайск, находящегося на оккупированной территории Луганской области.