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Ни людей, ни нормальной жизни: появились свежие фото оккупированного Донбасса

четверг, 02 мая 2019, 02:27
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В сети были опубликованы новые фотографии города Первомайск, находящегося на оккупированной территории Луганской области.

Фото публикует пользовательница Twitter под ником Марта.

Отличительной особенностью снимков города является то, что на них почти нет людей.

"Ночью горят все уличные фонари. Людей нет. Нормальной жизни тоже. Зато коммуналка дешёвая", – пишет пользовательница.

"Позитива я не нашла. "Процветание" независимой республики в полный рост. Ненавижу скотов, превративших мой красивый городок в призрак", – добавляет она.

В комментариях другие бывшие жители Первомайска также выражают скорбь из-за нынешнего состояния города.

"Последний раз была в октябре 2013-го года. Печальное зрелище... Город детства превратился в город - призрак", – пишет один из них.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото последствий боевых действий на Донбассе, снятые из космоса.

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