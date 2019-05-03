​В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликована карта

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пятница, 03 мая 2019, 16:59
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3-4 мая на западе и в центре Украины ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили о первом желтом уровне опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отмечают метеорологи.

В связи с этим, в Укргидрометцентре объявили І уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Как сообщал "Апостроф", синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходные.

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