​В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликована карта

3-4 мая на западе и в центре Украины ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили о первом желтом уровне опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"До конца дня 3 мая в западных, северных областях и Винницкой области, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - отмечают метеорологи.

В связи с этим, в Укргидрометцентре объявили І уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Как сообщал "Апостроф", синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходные.