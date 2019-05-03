Дожди, грозы и ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходные

На выходных в Украине ожидается теплая погода, в дневные часы температура воздуха составит +15... +22 градуса, на юге температура повысится до +24 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, в западных областях ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а в Карпатах - от 4 до 9 градусов.

По прогнозу синоптика, в субботу осадки ожидаются по всей территории Украины. Сухо будет на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, а также на Запорожье, Донбассе, в районах Днепра.

5 мая дожди, местами с грозами пройдут ночью на Западе и Севере Украины.

Синоптик предупредила, что 5 мая ожидается порывистый до сильного, ветер южного направления.

В Киеве на выходных ожидаются дожди и сильный ветер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 мая в Украине немного похолодает, а также в некоторых областях пройдут дожди.