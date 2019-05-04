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Министр обороны отреагировал на странное заявление Коломойского о "гражданской войне" на Донбассе

суббота, 04 мая 2019, 07:16
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Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен заявлению украинского олигарха Игоря Коломойского о войне на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Я бы не хотел давать оценку Коломойскому. Тем более он с начала агрессии России против Украины очень много помогал Вооруженным силам. Но я, честно говоря, был удивлен. Потому что я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал" - сказал Полторак.

Министр также отметил, что цивилизованный мир понимает, что на Донбассе украинские военные противостоят агрессору.

"Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают, кто именно воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Об этом знают и в большинстве стран мира. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация в 2014 году осуществила агрессию против Украины. И сегодня мы защищаемся от агрессора".

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский предложил Украине двойной выход из ситуации вокруг ПриватБанка.

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