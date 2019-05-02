Коломойский отметился странным заявлением о "гражданской" войне на Донбассе

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в Украине происходит "внутренний гражданский конфликт".

Об этом он заявил в интервью программы "Bihus.info".

"Внутренний гражданский конфликт, а что тут у нас непонятного? Слава богу, что он не распространился на всю территорию. Но он имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу по всей остальной стране. Холодная фаза — это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих каких-то событий, убийств общественных активистов", — заявил он.

По его словам, примером такого конфликта являются убийства журналистов в Украине.

"Например журналистов, с одной стороны Бузину, с другой стороны Шеремета. Это проявление гражданского конфликта. А зачем убивать журналиста, если в стране все мирно и хорошо? Зачем журналистов убивать? Журналисты это солдаты на войне. Когда в стране все хорошо, журналистов не убивают. Это война и проявление войны", — рассказал Коломойский.

Также он уточнил, что "конфликт спровоцировала и организовала Россия, с одной стороны, а с другой стороны то же не все было благополучно".

"22 числа, я помню, когда бегали победившие революционеры по парламенту. Они кричали, что надо отметить законы, Харьковские соглашения. Это спровоцировало данную ситуацию, и конечно взаимная ненависть. Когда эти "беркута" начали возвращаться по своим базам, когда проголосовали за их возвращение, а их там по дорого обстреливали, ну и там все эти настроения. Зачистить Донбасс. Ну мы же понимаем, когда идет революция, есть две противоборствующие стороны. А бывает еще и три, и четыре, как в Украине была гражданская война в 18-20-х годах. И Зеленый и желто-голубые, красные и белые. То же самое и здесь было", — рассказал олигарх.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов российского вооружения.