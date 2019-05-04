Зеленский подготовил "креативный ответ" на выдачу российских паспортов жителям ОРЛДО

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского президента Владимира Путина выдавать паспорта РФ гражданам оккупированных территорий Донбасса.

По словам Зеленского, у него есть "нескольких ходов" в ответ на инициативы России.

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем", - сказал президент Украины журналистам возле здания Верховной Рады.

Как известно, скандальный указ Путин подписал 24 апреля. Он предусматривает выдачу гражданства РФ в упрощенном порядке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.