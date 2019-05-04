​Зеленский встретился в Раде с нардепами: СМИ раскрыли детали

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на собственные информированные источники.

Сообщается, что Парубий и Зеленский говорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию.

После этой встречи Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться сегодня в 15:00.

На этой встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства.

Как сообщал "Апостроф", команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планирует продвигать в Верховной Раде законопроект о новом избирательном кодексе, который бы отменял голосование по мажоритарным округам.

Напомним, украинский парламент примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время пленарной недели, которая начнется 14 мая, а саму инаугурацию могут назначить на 19 мая.