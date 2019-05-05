Добро пожаловать в рабство: россиян разозлил запрет на анонимность в мессенджерах

5 мая в России вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Об этом сообщает издание "Медуза".

"Теперь мессенджеры должны будут проверять номера, с помощью которых регистрируются пользователи, у операторов связи, посылая им соответствующий запрос. В ответ на него оператор должен в течение 20 минут подтвердить личность человека. Если оператор не ответит или сведений не окажется в базе, мессенджер должен будет запретить пользователю посылать сообщения", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что если пользователь поменяет номер телефона, он должен будет пройти идентификацию повторно. В то же время пользователей сети возмутило такое нововведение, о чем они написали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP.