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​Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP: что это значит

четверг, 10 января 2019, 23:07

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP.

Это следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, передает РБК.

Заявление, подписанное Дуровым 19 декабря 2018 года, содержит просьбу прекратить регистрацию Telegram Messenger LLP и исключить компанию из реестра юридических лиц Великобритании.

Эксперты предполагают, что ликвидация Telegram Messenger LLP связана с изменением структуры бизнеса Дурова.

Напомним, Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года. В России с июля 2017 года компания включена в реестр организаторов распространения информации, которые должны предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.

В апреле 2018 года мессенджер Telegram был заблокирован в России по решению суда из-за отказа выполнить требования ФСБ. Иск подал Роскомнадзор, ответчиком по нему была указана Telegram Messenger LLP.

Как сообщал "Апостроф", Telegram Desktop не позволяет локально защищать содержимое чата и предоставляет доступ к обычным текстовым сообщениям и медиа, которые обычно являются зашифрованными.

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