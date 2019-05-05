Тотальная милитаризация: опубликовано видео военной "обработки" детей на Донбассе

На оккупированном Донбассе боевики проводят повсеместную милитаризацию детей, подростков и молодежи.
Об этом заявляет правозащитная организация "Восточная правозащитная группа" в Facebook, публикуя соответствующее видео.
"Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы", - уточняют волонтеры.
Правозащитники уверены, что таким образом Россия готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.
"Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы", - отмечают они.
Как сообщал "Апостроф", ранее сеть возмутили новые "военные" фото детей в оккупированном Крыму.