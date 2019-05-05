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​Трагедия 2 мая в Одессе: известный журналист назвал факты, которые игнорирует пропаганда РФ

воскресенье, 05 мая 2019, 05:34
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В сети озвучили факты, раскрывающие правду о трагедии 2 мая, скрываемую российскими пропагандистами и сепаратистами.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Facebook.

"На днях была пятая годовщина событий 2 мая в Одессе. Россияне и наши пророссийские политики продолжают спекулировать на этой теме. Называют случившееся "одесской Хатынью" и представляют все так, как будто кровожадные украинские головорезы напали на беззащитных русских активистов и ни за что ни про что расправились с ними. Разумеется, на самом деле все было далеко не так. Есть три факта, которые все эти пять лет упорно игнорируются пропагандистами", - написал журналист.

Далее он приводит факты, разрушающие "иллюзию", созданную российской пропагандой.

1. Не было никакой "одесской Хатыни". В Хатыни убили мирных жителей. В Одессе сторонники РФ были вооружены и пришли, чтобы устроить уличный бой.

2. Первыми стрелять 2 мая начали именно пророссийские активисты. Первые погибшие - Игорь Иванов и Андрей Бирюков - были с украинской стороны. Убийство этих людей и привело к дальнейшему побоищу на Куликовом поле.

3. Ответственность за беспорядки 2 мая прежде всего несет милицейское начальство Одессы, которое должно было предотвратить столкновения в городе, но не сделало этого. Однако Дмитрий Фучеджи, который руководил в тот день правоохранителями, скрывается в России и получил российское гражданство. Россияне могли бы привлечь его к ответственности, если бы действительно хотели наказать виновных и добиться справедливости. Но вместо этого Фучеджи, допустивший кровопролитие, спокойно выступает на российских телеканалах.

Как сообщал "Апостроф", 2 мая в одной из школ Киева детям рассказывали о сгоревших в 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе и требовали от них "быть достойными" погибших.

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