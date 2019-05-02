RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 мая

00:28
В Житомире студенты устроили кровавые разборки: опубликованы фото
00:05
Айнтрахт - Челси: видео голов

2 мая

23:59
Детям в Киеве провели "урок сепаратизма" по трагедии 2 мая в Одессе: видео и реакция сети
23:55
Миру грозит страшная катастрофа: ученый дал жуткий прогноз на 3 мая
23:51
Лига Европы: "Арсенал" одержал важнейшую победу над "Валенсией"
23:26
"Фан-клуб Зеленского" против "Пети": Коломойский рассказал, как победил на выборах
22:57
В США провели испытания ракеты для космических туристов: впечатляющее видео
22:28
Коломойский отметился странным заявлением о "гражданской" войне на Донбассе
21:59
Предательница Украины с Донбасса получила паспорт РФ: подробности
21:30
Трагедия 2 мая в Одессе: выдвинуты обвинения против бывших топ-чиновников МВД
21:20
Фаны "Игры престолов" подсветили самую темную серию 8 сезона: что пропустили зрители
21:01
В Киеве вспыхнул новый конфликт из-за незаконной стройки: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Детям в Киеве провели "урок сепаратизма" по трагедии 2 мая в Одессе: видео и реакция сети

четверг, 02 мая 2019, 23:59
переглянути новину українською

2 мая в одной из школ Киева детям рассказывали о сгоревших в 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе и требовали от них "быть достойными" погибших.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь под ником Den Jordan.

Необычный "урок" прошел в школе №49. По мнению комментаторов, детям подали информацию о трагедии 2 мая в Одессе, в довольно специфическом ключе. В частности, рассказывали о том, что в Доме профсоюзов погибли в том числе и "маленькие дети". При этом, о погибших в тот день на улице Греческой проукраинских активистах не сказали ничего.

Пользователи социальной сети узнали женщину, выступавшую перед детьми. Ею оказалась Елена Бережная, мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от "Партии регионов".

Также, во время дискуссии в комментариях выяснилось, что снятый на видео "урок" был проведен еще в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 мая в Одессе почтили память погибших в ходе боев на улице Греческой и на Куликовом поле в 2014 году.

Новости

3 мая

00:28
В Житомире студенты устроили кровавые разборки: опубликованы фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: