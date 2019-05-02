Детям в Киеве провели "урок сепаратизма" по трагедии 2 мая в Одессе: видео и реакция сети

2 мая в одной из школ Киева детям рассказывали о сгоревших в 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе и требовали от них "быть достойными" погибших.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь под ником Den Jordan.

Необычный "урок" прошел в школе №49. По мнению комментаторов, детям подали информацию о трагедии 2 мая в Одессе, в довольно специфическом ключе. В частности, рассказывали о том, что в Доме профсоюзов погибли в том числе и "маленькие дети". При этом, о погибших в тот день на улице Греческой проукраинских активистах не сказали ничего.

Пользователи социальной сети узнали женщину, выступавшую перед детьми. Ею оказалась Елена Бережная, мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от "Партии регионов".

Также, во время дискуссии в комментариях выяснилось, что снятый на видео "урок" был проведен еще в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 мая в Одессе почтили память погибших в ходе боев на улице Греческой и на Куликовом поле в 2014 году.