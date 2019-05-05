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В ожидании сезона: в сети показали фото "людных" пляжей в Крыму

воскресенье, 05 мая 2019, 01:36
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В аннексированном Россией Крыму ждать туристов в пляжный сезон не приходится.

Об этом пишет блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter, публикуя фото.

В частности, на фото можно увидеть пустынные пляжи в Алуште и Саки.

"К условно работающим что я к одной из 10 подключаюсь...Как врать без ковра-самолета? Это Алушта сейчас гадаем по майским на сезон", - подписал блогер снимки безлюдных пляжей в Крыму.

Кроме того, стало известно о несправедливости, которая творится на полуострове.

"Рабочие отгородили забором с колючей проволокой около км береговой линии. Строители сообщили, что набережную в рамках Федеральной целевой программы будут строить около двух лет. Это единственный дикий пляж между городом Саки и Евпаторией на протяжении 50 км. ВСЕ У НАС КРАДУТ", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали майские "пробки" на мосту в Крым.

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