Сваи вот-вот рухнут: в сети показали майские "пробки" на мосту в Крым

Пользователи социальных сетей высмеяли "пробки" на Керченском мосту, который соединяет Российскую Федерацию и оккупированный Крым. Несмотря на майские праздники, движения транспорта по мосту оккупантов практически не наблюдается.

Соответствующий снимок опубликован в Twitter на странице пользователя RoksolanaToday&Крым25%.

"Пробка на пробке. Вот-вот сваи сломаются", - с иронией пишут в комментариях пользователи.

На фотографии видно, что по мосту оккупантов передвигаются считанные автомобили.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму члены общественной организации "Дворянское собрание" поднимут вопрос о переименовании улиц на полуострове, что насмешило пользователей сети.