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​Готовьтесь морально: синоптик предупредила о капризной непогоде

понедельник, 06 мая 2019, 08:03
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В ближайшие дни в Украине ожидается переменная погода с похолоданием и дождями. В Карпатах выпадет снег.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди уже льют на Западе Украины. Завтра, 6 мая, влага неустойчивая погода охватит большинство наших областей. Восточная часть удержится от осадков, там будет еще солнечно и очень тепло, +20 +25 градусов", - написала метеоролог.

По ее словам, на остальной территории Украины ожидается +13 +19 градусов.

На Западе будет холоднее +7 +12 градусов, в Карпатах +1 +6 градусов, на высокогорье возможен мокрый снег.

"В Киеве неделя начнется дождями и похолоданием до +14 +16 градусов. Плюс порывистый ветер. Потепление ожидается ориентировочно с 10 мая", - написала синоптик.

Она также посоветовала метеозависимым людям быть в эти дни особенно осторожными.

"Кто реагирует на изменение погоды, контрасты атмосферного давления и температуры воздуха - наступают "ваши" дни. Подготовьтесь, хотя бы морально)", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни на большей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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