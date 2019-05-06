Рамадан 2019: традиции и правила мусульманского поста

6 мая мусульмане по всему миру отмечают Рамадан. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Рамадан.

В большинстве мусульманских стран Рамадан начинается 5 мая после захода солнца, но многие считают его началом утро следующего дня. Рамадан - это священный для мусульман месяц очищения души и тела. По своей сути он очень похож на православный Великий Пост - долгое время нужно воздерживаться от определенных продуктов, молиться и придерживаться правил.

Что можно и нужно

Молиться пять раз в день в определенное время;

Совершать пожертвования;

Есть хлеб, овощи, различные крупы и сухофрукты;

Если нарушил правила, можно искупить вину - заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами.

Что нельзя

Правоверные мусульмане отказываются от приемов пищи во время всего светового дня. Есть можно дважды, до захода солнца и сразу после него;

По аналогии с приемами пищи стоит пить воду, только дважды в день;

Нельзя заниматься интимной близостью;

Запрещены порочные мысли и злые намерения;

Не разрешается принимать лекарства, кроме случаев крайней необходимости;

Запрещено пить алкоголь и курить.

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