RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 мая

00:14
Нулевой мемориал: опубликованы сильные фото с места гибели героев Украины на Донбассе

6 мая

23:54
Катастрофа самолета в Москве: в России сделали важное заявление о "черном ящике"
23:45
"Манчестер Сити" одержал сверхважную победу в чемпионской гонке: видеообзор
23:24
Выжила чудом: появились подробности о состоянии пострадавшей украинки в авиакатастрофе в Москве
22:53
Жуткое ДТП с туристами на Прикарпатье: появилась важная деталь о водителе и новые фото с места ЧП
22:23
Стрельба возле паба в Киеве: стали известны подробности о стрелке
21:51
Смерть украинского морпеха, за жизнь которого боролись пять суток: появилось фото
21:33
Псевдоактивисты вымогали взятку у столичного застройщика, – СМИ
21:04
Стало известно о ротации важного дипломата США, связанного с Украиной
20:52
Развязка близка: в Англии вскоре завершится чемпионская гонка
20:44
В "Динамо" назвали сроки восстановления травмированных лидеров
20:36
Пропал с радаров: стало известно о катастрофе с самолетом в Мексике
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нулевой мемориал: опубликованы сильные фото с места гибели героев Украины на Донбассе

вторник, 07 мая 2019, 00:14
переглянути новину українською

В сети показали место героической гибели экипажа 17-й отдельной танковой Криворожской бригады близ Троицкого Луганской области, которое превратили в своеобразный мемориал.

Фото опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что фото были сделаны в нескольких сотнях метров от крайних, "нулевых" позиций защитников Троицкого.

В ходе обороны указанного участка в феврале 2015 года погибли младший сержант Алексей Осташевский, младший сержант Василий Денисюк, старший солдат Константин Ткачук.

Подвиг военнослужащих позволил пехоте прочно закрепиться на подступах к Дебальцево и Кадиевки.

В Генштабе ВСУ отметили, что указанный участок практически ежедневно находится под обстрелом оккупантов.

Также было сообщено о планах создать гражданский мемориал героям – членам экипажа 17-й бригады.

Как сообщал "Апостроф", в начале апреля в Харькове возле памятника Тарасу Шевченко сотни людей простились с погибшей на Донбассе волонтером Яной Червоной, позывной "Ведьма".

Новости

7 мая

00:14
Нулевой мемориал: опубликованы сильные фото с места гибели героев Украины на Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неласковый май: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: