Нулевой мемориал: опубликованы сильные фото с места гибели героев Украины на Донбассе

В сети показали место героической гибели экипажа 17-й отдельной танковой Криворожской бригады близ Троицкого Луганской области, которое превратили в своеобразный мемориал.

Фото опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что фото были сделаны в нескольких сотнях метров от крайних, "нулевых" позиций защитников Троицкого.

В ходе обороны указанного участка в феврале 2015 года погибли младший сержант Алексей Осташевский, младший сержант Василий Денисюк, старший солдат Константин Ткачук.

Подвиг военнослужащих позволил пехоте прочно закрепиться на подступах к Дебальцево и Кадиевки.

В Генштабе ВСУ отметили, что указанный участок практически ежедневно находится под обстрелом оккупантов.

Также было сообщено о планах создать гражданский мемориал героям – членам экипажа 17-й бригады.

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